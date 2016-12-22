В Запорожье хозяин дома застукал на «горячем» квартирного вора (ФОТО)

20 декабря в правоохранительные органы обратился владелец квартиры по улице Леси Украинки. Мужчина сообщил полицейским, что в его жилище находится неизвестный.

С разрешения заявителя патрульные полицейские вошли в жилище и выявили в одной из комнат 27-летнего вора. Подозреваемый не стал отпираться и рассказал правоохранителям, что проник в помещение через окно.

Читайте также: В Запорожье 57-летняя женщина в порыве гнева подрезала своего сожителя

Владелец квартиры заявил, что ранее он обращался в полицию в связи с кражей электрического счетчика, на этот раз по его словам исчез газовый счетчик.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции.