В Запорожье хотят внедрить санитарно-спасательную авиацию

В Запорожье хотят внедрить программу санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

К реализации этой идеи хотят внедрить авиатехнику «Мотор Сич». Вертолеты типа Ми-2, Ми-8МТ можно привлекать для проведения поисковых, аварийно-спасательных работ, тушения лесных пожаров, борьбы с браконьерами.

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Медики Запорожской области сообщили, что по приблизительным подсчетам, ежемесячно от 10 до 12 раз они попадают в ситуации, когда оказать быструю, а главное квалифицированную помощь человеку невозможно именно из-за нехватки времени. А реализация этого плана поможет решить проблему времени.

Также известно, что несколько лет назад похожий проект уже был в Виннице, но там эта программа проработала недолго. Поэтому Запорожский регион может стать пилотным.