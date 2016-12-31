В Запорожье четверо детей провалились под лед: троих госпитализировали в реанимацию, один — умер на месте

29 декабря в Запорожье на улице Республиканской на пляже на Днепре дети играли на льду. Однако, к сожалению лед был очень тонкий, что понесло за собой непоправимые последствия.

Так, четверо детей провалились под лед. 14-летнего и двух 11-летних мальчиков доставили в пятую детскую больницу в отделение реанимации с переохлаждением, а 13-летнего мальчика так и не удалось спасти. Медики, выехавшие на вызов смогли только констатировать смерть. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».