В Запорожье четверо детей провалились под лед: троих госпитализировали в реанимацию, один — умер на месте

31.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

29 декабря в Запорожье на улице Республиканской на пляже на Днепре дети играли на льду. Однако, к сожалению лед был очень тонкий, что понесло за собой непоправимые последствия.

Так, четверо детей провалились под лед. 14-летнего и двух 11-летних мальчиков доставили в пятую детскую больницу в отделение реанимации с переохлаждением, а 13-летнего мальчика так и не удалось спасти. Медики, выехавшие на вызов смогли только констатировать смерть. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

 

 

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