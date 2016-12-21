В Запорожье 41-летний мужчина оказался в больнице из-за пьяного собутыльника

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 20 декабря в 09:09 сотрудники Днепровского отделения полиции зарегистрировали заявление из пятой городской больницы о том, что к ним доставили 41-летнего мужчину с травмами.

Оказалось, что травмы он поучил от своего собутыльника, который избил его из-за внезапной ссоры.

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Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения — ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). По данному факту проводится проверка.