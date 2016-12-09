В Запорожье 46-летний водитель попал в реанимацию после серьезного ДТП

8 декабря около 17:30 в Запорожье по дороге на селе Натальевка легковое авто врезалось в дерево. Об это сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Читайте также: В Запорожье водитель за одну ночь умудрился дважды быть оштрафованным за пьяное вождение

В результате столкновение пострадал 46-летний водитель, который был госпитализирован в Запорожскую областную клиническую больницу в Отделение реанимации и интенсивной терапии. Пострадавшему диагностировали закрытую травму грудной клетки, перелом 6 и 7 ребер справа, вывих правого плеча, перелом левой лучевой кости, ссадины правого плеча и ушиб правого колена.