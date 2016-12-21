В Запорожье 57-летняя женщина в порыве гнева подрезала своего сожителя

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 21 декабря сотрудники Коммунарского отделения полиции зарегистрировали заявление о том, что в пятую городскую больницу доставили 56-летнего мужчину с ножевым ранением.

Как оказалось, мужчина поссорился со своей 57-летней сожительницей. Последняя, схватив нож, поранила мужчину.

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Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения — ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).