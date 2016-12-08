В Запорожье 80 домов получат новые общедомовые счетчики учета тепла

На официальном сайте мэрии Запорожья сообщают, что с 1 сентября в Запорожье сотни многоэтажных домов пострадали от вандализма: кражи заглушек, запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Так, из бюджета Запорожья были выделены деньги на закупку новых приборов учета тепла, которые установят в 200 домах.

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На сегодняшний день Концерн «Городские тепловые сети» уже получил первые 80 приборов учёта тепла. Полученные счётчики должны быть смонтированы до 19 декабря.