В Запорожье 80 домов получат новые общедомовые счетчики учета тепла

08.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

На официальном сайте мэрии Запорожья сообщают, что с 1 сентября в Запорожье сотни многоэтажных домов пострадали от вандализма: кражи заглушек, запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Так, из бюджета Запорожья были выделены деньги на закупку новых приборов учета тепла, которые установят в 200 домах.

Читайте также: В Запорожской области хотят стабилизировать цену на хлеб

На сегодняшний день Концерн «Городские тепловые сети» уже получил первые 80 приборов учёта тепла. Полученные счётчики должны быть смонтированы до 19 декабря.

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям