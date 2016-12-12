В канун Нового года власти напомнили о штрафах за вырубку елок

В мэрии Запорожья напомнили о штрафах за незаконную вырубку хвойных деревьев. Размер штрафа для граждан за самовольную вырубку ёлок составляет — от 170 до 510 грн, для должностных лиц или физических лиц-предпринимателей — от 510 до 850 грн.

Читайте также: В Запорожье в скором времени будет стоять новогодняя ёлка (ФОТО)

Кабинет Министров Украины от 21.02.2012 года № 111 утвердил параметры для расчета размера ущерба, причиненного в результате уничтожения или повреждения деревьев и кустарников. За каждое уничтоженное хвойное дерево предусмотрены следующие штрафы за дерево с диаметром ствола:

до 6 см — 800 грн.,

от 6,1 см до 10 см — 1152 грн.,

от 10,1 см до 14 см — 1500 грн.,

от 14,1 см до 18 см — 1852 грн.,

от 18,1 см до 22 см — 2200 грн.