В канун Нового года власти напомнили о штрафах за вырубку елок

В мэрии Запорожья напомнили о штрафах за незаконную вырубку хвойных деревьев. Размер штрафа для граждан за самовольную вырубку ёлок составляет — от 170 до 510 грн, для должностных лиц или физических лиц-предпринимателей — от 510 до 850 грн.
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Кабинет Министров Украины от 21.02.2012 года № 111 утвердил параметры для расчета размера ущерба, причиненного в результате уничтожения или повреждения деревьев и кустарников. За каждое уничтоженное хвойное дерево предусмотрены следующие штрафы за дерево с диаметром ствола: