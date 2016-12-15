В книжном ряду прибыло: в библиотеки Запорожья закупили 10 000 новых книг

Запорожские библиотеки пополнили новыми книгами для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

Сейчас в областном центре работают 37 городских библиотек, из которых 20 библиотек для взрослого населения и 17 – для детей. Для покупки новых книг в этом году было потрачено более 800 тыс. грн., на которые закуплено почти 10 тысяч новых книг.

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«Вся закупка была построена на читательской потребности. Большой акцент мы сделали на современной украинской литературе. На данный вид книг есть большой спрос у читателей. В этом году мы взяли старт, и будем в дальнейшем продолжать развивать наши библиотеки», — рассказал заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.

Также сами библиотекари отмечают, что в областном центре сохраняется высокий интерес населения к чтению книг. Ежегодно городские библиотеки принимают более 111 тысяч запорожцев-читателей, из них 56 тысяч –дети