В Конских Раздорах жестоко избили вора металлолома

11 декабря в Пологовском районе при попытке украсть металлолом был избит 55-летний мужчина. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, инцидент произошел в поселке Конские Раздоры.

Вечером 11 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что в приемное отделение местной больницы доставлен мужчина с телесными повреждениями головы. Как выяснили правоохранители, мужчина проник на территорию нежилого дома с целью стащить металлолом. Эти действия заметил сосед, между ними возник конфликт, в ходе которого незадачливый вор был жестоко избит.

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В полиции по данному факту начато уголовное производство по статье за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.