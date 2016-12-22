В Крыму российские военные начали мародерствовать на захваченных украинских кораблях

В оккупированном Крыму россияне начали разбирать незаконно захваченные корабли ВМС Украины и использовать детали для ремонта собственных. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

По данным украинской военной разведки, сокращения финансирования Черноморского флота РФ привели к срыву выполнения планов по ремонту корабельного состава в 2016 году и российские оккупанты начали мародерствовать на захваченных украинских кораблях. В частности на «13 судоремонтном заводе» в Севастополе, для ремонта малого противолодочного корабля «Ейск» используются детали снятые с украинского корвета «Тернополь».