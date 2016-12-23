В Мелитополе два брата устроили поножовщину

Вчера, 22 декабря в Мелитополе от ножевых ранений пострадал 23-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Так, в 21:20 Мелитопольский отдел полиции от сотрудников 1-й городской больницы поступило сообщение, что к ним был доставлен 23-летний молодой человек с тяжелыми ножевыми ранениями. Позже полицейские выяснили, что повреждения он получил от своего 38-летнего ранее судимого брата.

Как стало известно, вечером они вместе распивали алкогольные напитки, в результате чего внезапно возникла ссора и подозреваемый из-за этого несколько раз ударил ножом в живот своего младшего брата.

По факту происшествия ведется расследование.