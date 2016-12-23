В Мелитополе женщина забила до смерти собственную бабушку

21 декабря в правоохранительные органы обратился 31-летний житель Мелитополя, который сообщил, что умерла его 69-летняя бабушка. Прибывшие на место происшествия правоохранители выявили на теле погибшей многочисленные телесные повреждения.

Как выяснилось, пожилая женщина проживала вместе со своими внуками – заявителем и его сестрой. Было установлено, что между женщинами часто возникали ссоры и внучка, злоупотреблявшая алкоголем, избивала собственную бабушку.

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21 декабря подозреваемая избила пенсионерку деревянной палкой, после чего женщина скончалась. На данный момент подозреваемая 1983 года рождения задержана, по факту случившегося было начато уголовное производство по статье за умышленное убийство.