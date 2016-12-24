В Мелитополе 36-летнего мужчину оставили без денег и документов

В четверг, 22 декабря в Мелитопольское отделение полиции обратился 36-летний гражданин одной из африканских стран, который заявил на женщину, что завладела его деньками в сумме более 10 тысяч гривен.

Читайте также: В Запорожской области пожилую женщину мошенники «обвели вокруг пальца» шесть раз подряд

Заявитель рассказал, что в апреле 2016 года он дал ей деньги для того, что бы она подготовила ему документы для выезда и трудоустройства за границу. В результате мошенница до настоящего времени документы не подготовила и деньги не вернула.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.