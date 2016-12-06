В Москве школьника из Донбасса при попустительстве учителей довели до попытки суицида

В Москве учащиеся одной из школ довели одноклассника до суицида, за то что он был беженцем из Донбасса. Об этом сообщают российские СМИ.

Над учеником издевались на протяжении всего учебного года обзывая его «хохлом» и избивая. В итоге не выдержав травли подросток попытался покончить жизнь самоубийством.

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Как заявил журналистам сам потерпевший и его мать, которая к тому же подрабатывала в этой школе, классный руководитель знала о том, что ребенок подвергается унижениям в школе, но игнорировала сложившуюся ситуацию.