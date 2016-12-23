В Нацполиции анонсировали запуск мобильного приложения для граждан

Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян, анонсировал на своей странице в Facebook появление мобильного приложения для граждан от правоохранителей.

Как заявил Троян, данное мобильное приложение позволит делать экстренный вызов сотрудников полиции, оперативно отправлять в компетентные органы фото с места происшествия, содержит электронную карту на которой отображены ближайшие отделения полиции и скорой помощи. Помимо этого приложение позволяет оценить работу тех или иных сотрудников полиции.

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Сообщается, что мобильное приложение было разработано в сотрудничестве с бывшими бойцами аэроразведки полка «Днепр-1». На данный момент приложение тестируется с Днепре о том, когда все граждане страны смогут воспользоваться новым сервисом от полиции Троян не уточнил.