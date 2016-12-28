В номинации «Лучший легкоатлет Украины 2016» борются четверо запорожцев

Сейчас на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины проходит голосовании по определенным лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2016-го года в восьми номинациях.

Голосование будет проводиться среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представитель СМИ и болельщики. Среди претендентов есть четверо запорожцев.

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В номинации «Лучший легкоатлет Украины 2016 года» запорожец Алексей Касьянов — он получил серебряную награду на чемпионате мира в помещении с многоборья, победу на международных соревнованиях Декастар.

В номинации «Лучшая команда Украины 2016 года» — три девушки — Олеся Повх и Мария Ремень номинированы в составе эстафеты 4х100 за шестое место на Олимпийских играх, четвертое — на чемпионате Европы и 8-й результат сезона в мире.

А вот в составе юниорской сборной Украины в эстафете 4х400 — в пятерке лучших команд Украины попала Анастасия Брызгина за юниорский рекорд Украины и пятое место на чемпионате мира (U-20).