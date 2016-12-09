В Орехово задержали вооруженного налетчика

8 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина попытался ограбить кредитное учреждение в городе Орехов Запорожской области. В 17:20 он зашел в помещение организации и угрожая применением ножа стал вымогать деньги. Угрожая он повредил ноутбук, однако работники кредитного учреждения вызвали полицию охрану. В это время, не сумев взять деньги, злоумышленник сбежал.

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По «горячим следам» правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1987 года рождения. Его задержали и начали уголовное производство по статье за разбой.