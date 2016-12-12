В полиции раскрыли подробности крупной спецоперации в Затоке (ФОТО, ВИДЕО)

В МВД Украины заявили об крупной совместной с Генпрокуратурой и СБУ, операции в Затоке Одесской области. В ведомстве сообщили, что проводят обыски и задержания в деле об преступной группе куда входили представители местной власти, судьи, прокуроры, полицейские и сотрудники СБУ.

В частности в МВД заявили, что преступная группа занималась махинациями в сфере курортных земель, а также покушение на убийство, умышленный поджог и организация фиктивного голосования. Преступления совершались также на территории Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.