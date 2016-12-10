В Пологах произошла поножовщина со смертельным исходом

10.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Инцидент произошел 9 декабря в городе Пологи в доме по улице Казачьей. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что был выявлен труп 30-летнего мужчины.

Как выяснили правоохранители, во время распития алкоголя между погибшим и сожителем его сестры возник конфликт. В ходе выяснения отношений 32-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

На данный момент подозреваемый задержан, ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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