В России заговорили о возможности обмена украинского режиссера Сенцова

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность обмена украинских политических заключенных — режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, Станислава Клыха и других. Об этом Лавров заявил на министерской встрече ОБСЕ в Гамбурге отвечая на вопросы журналистов, передает «Украинская правда».

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По словам Лаврова, их могут обменять по такой же схеме как и Савченко: «Что касается этих людей, здесь есть юридические возможности, они уже использовались, когда состоялся обмен Надежды Савченко».