В СБУ раскрыли подробности задержания полковника ВСУ, работавшего на спецслужбы России (ВИДЕО)

В Службе безопасности Украины раскрыли подробности задержания полковника Вооруженных сил Украины завербованного спецслужбами Российской Федерации. В СБУ подтвердили появившуюся ранее информации о задержании бывшего военнослужащего ВСУ полковника Безъязыкова.

В ведомстве заявили, что Безъязыков был завербован спецслужбами РФ после того, как попал в плен к незаконным вооруженным формированиям в августе 2014 года. Были собраны показания других украинских военнослужащих захваченных боевиками, которые заявили, что указанный офицер пребывая в «плену» носил форма вооруженных сил РФ, табельное оружие и участвовал в попытках завербовать спецслужбами России наших военных.

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В СБУ заявили, что достаточно давно знали о подозрительном «плене» полковника, но не задерживали его для того, чтобы выяснить какой деятельностью он будет заниматься после освобождения.