В Сирии погиб полковник, принимавший активное участие в российской агрессии на Донбассе (ФОТО)

В Сирии был убит полковник Вооруженных сил Российской Федерации Руслан Галицкий. Он скончался от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела. Об этом заявили российские СМИ.

Вместе с тем украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил о том, что российский полковник был активным участником российской военной агрессии на востоке Украины. В 2016 году Галицкий был назначен командиром 5-й гвардейской танковой бригады из Улан-Удэ. Это российское подразделение в свое время изображало «ополченцев» в Дебальцевской операции. До этого Галицкий, был начальником оперативного управления военной части 64722 (теперь Центр территориальных войск) в Новочеркасске, которая управляла работой российских оккупантов на Донбассе.