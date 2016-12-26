В ужасной аварии на трассе Токмак-Васильевка погибло двое детей из Энергодара

В минувшую субботу на трассе Токмак – Васильевка произошло ужасное ДТП в котором погибло двое детей из Энергодара. В результате столкновения КАМАЗа и легкового авто погибло трое человек.

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Как сообщил глава Независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко в результате ДТП, погибло двое детей в возрасте 12 и 15 лет, а также 42-летняя женщина из Энергодара. 47-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами верхней и нижней челюстей в Токмакскую центральную районную больницу.