В Украине на государственном уровне признали новый вид спорта (ФОТО)

23 декабря в Украине официально признали новый вид спорта — Спорт с летающим диском. Соответствующий приказ подписан Министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым.

Украина стала 15-й страной в мире, которая признала этот спорт на высшем государственном уровне.

Новый спорт состоит из нескольких дисциплин: алтимат, диск-гольф, гатс, ДДЦ и др. Наиболее популярной и распространенной из них на сегодняшний день является алтимат. Он напоминает нечто среднее между американским футболом и баскетболом. В Украине в него начали играть еще в 1995-м году, а сейчас насчитывается 15 клубов, которые находятся в крупнейших областных центрах страны.

В Запорожье спорт с летающим диском уже представлен командой Fireplay Ultimate. Запорожцы увлеклись игрой с фрисби еще летом, а осенью организовали еженедельные тренировки.

Тренировки проходят каждую пятницу в 19:00 в зале радиоприборостроительного колледжа (пр. Соборный, 117). Приглашаются на тренировку все желающие.