В холодые зимние выходные запорожцев ожидает «Теплая Ярмарка»

22.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, на выходных 24-25 декабря проедет «Теплая Ярмарка».

Теплая Рождественская Ярмарка будет работать 24 декабря с 11:00 до 21:00 и 25 декабря с 11:00 до 20:00 по адресу улица Гагарина, 3 в коворкинг Edison Space.

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На ярмарке можно будет:

  • Купить подарки на дизайн маркете;
  • Посмотреть представления на импровизированной сцене: чтение стихов Веры Полозковой, выступление детского театра;
  • Получить удовольствие от музыкальных импровизаций виртуоза Майка Кауфмана-Портникова (фортепиано, Киев);
  • Принять участие в мастер-классах (декор и флористика, Письмо Деду Морозу, Список Желаний на будущий год и изготовление душевных открыток);
  • Сделать доброе дело, подарив свою игрушку или книжку деткам из интерната;
  • Попробовать специальное зимнее меню от наших вкусных партнеров Ярмарки и согреться глинтвейном, горячим шоколадом, кофе с корицей на уличном фуд корте;
  • Послушать рождественскую музыку и посмотреть новогоднее кино;
  • Сделать фото в новогодней фотозона всей семьей с любимыми людьми. 

Более подробную информацию можно узнать здесь.

 

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