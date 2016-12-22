В холодые зимние выходные запорожцев ожидает «Теплая Ярмарка»
В Запорожье, на выходных 24-25 декабря проедет «Теплая Ярмарка».
Теплая Рождественская Ярмарка будет работать 24 декабря с 11:00 до 21:00 и 25 декабря с 11:00 до 20:00 по адресу улица Гагарина, 3 в коворкинг Edison Space.
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На ярмарке можно будет:
- Купить подарки на дизайн маркете;
- Посмотреть представления на импровизированной сцене: чтение стихов Веры Полозковой, выступление детского театра;
- Получить удовольствие от музыкальных импровизаций виртуоза Майка Кауфмана-Портникова (фортепиано, Киев);
- Принять участие в мастер-классах (декор и флористика, Письмо Деду Морозу, Список Желаний на будущий год и изготовление душевных открыток);
- Сделать доброе дело, подарив свою игрушку или книжку деткам из интерната;
- Попробовать специальное зимнее меню от наших вкусных партнеров Ярмарки и согреться глинтвейном, горячим шоколадом, кофе с корицей на уличном фуд корте;
- Послушать рождественскую музыку и посмотреть новогоднее кино;
- Сделать фото в новогодней фотозона всей семьей с любимыми людьми.
Более подробную информацию можно узнать здесь.