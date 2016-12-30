В Хортицком районе возле школы полицейские задержали мошенника

30.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В среду, 28 декабря на улице Василия Сергиенко неизвестный снимал крышки с подвалов. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожья.

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На территории школа, по указанному адресу стражей порядка был замечен мужчина, который выносил металлическую крышку от подвала. Его сразу остановили и опросили, обнаружив в личных вещах подозреваемого два газовых баллончика.

На место сразу вызвали следственно-оперативную группу Хортицкого отделения полиции.

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