В Хортицком районе задержали вооруженный квартет (ФОТО)

В Хортицком районе города Запорожья, сотрудники полиции задержали автомобиль, в котором перевозили незарегистрированное оружие. В ночь на 5 декабря сотрудники Патрульной полиции Запорожья остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Mercedes Vito, в котором находилось четверо мужчин.

При осмотре салона автомобиля в нем были обнаружены предметы похожие на обрез охотничьего ружья и пистолет, также в патрульные выявили сумку с инструментами и скрученные в рулон деньги.

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Сотрудникам полиции мужчины заявили, что эти предметы нашли. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.