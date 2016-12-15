В Хортицком районе 77-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 15 тысяч гривен

Вчера, 14 декабря в Хортицкое отделение полиции обратилась 77-летняя пенсионерка, которая рассказал, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

Заявительница сообщила, что 14 декабря в 00:10 на домашний телефон позвонил неизвестный, и голосом, как ей показалось, похожим на внука сообщил, что находится в полиции за совершение преступления и для избежания Уголовной ответственности нужны деньги.

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Через короткое время к ней домой приехал «знакомый» внука, которому пострадавшая передала деньги в сумме 10 000 грн. и 200 долларов США. Спустя некоторое время женщина позвонила родственнику и узнала, что с ним все в порядке, в полицию он не попадал, находится в общежитии в городе Днепр.

По факту происшествия ведется расследования. Подозреваемые еще не найдены.