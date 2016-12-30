В центре Запорожье Патрульная полиция задержала двоих за кражу колес от автомобиля (ФОТО)

В среду, декабря близко 2:00 по улице Запорожской неизвестные снимали колеса с автомобилей припаркованных во дворе. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожья.

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Так, сотрудники полиции задержали двоих жителей города Днепра. У них обнаружили два колеса с TOYOTA Camry и сумка с гаечным ключами и двумя домкратами.

а место происшествия, сразу для дальнейшего расследования вызвали следственно-оперативную группу Александровского отделения полиции.