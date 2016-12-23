В центре Запорожья в девятиэтажке сгорела квартира вместе с хозяином

Сегодня, 23 декабря пожарным поступило сообщение о том, что в Александровском районе горит квартира в девятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Спасатели, прибывшие на место происшествия по указанному адресу, выяснили, что горит комната в одной из квартир. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины без признаков жизни. Позже выяснилось, что это владелец квартиры.

В 01:45 пожар удалось полностью потушить.

Причины пожара устанавливаются.