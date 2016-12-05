В центре Запорожья злоумышленник попытался украсть камеру видеонаблюдения супермаркета (ФОТО)

Инцидент произошел на пересечении проспекта Соборного и улицы Фортечной. В правоохранительные органы обратился охранник супермаркета, который заявил, что неизвестный украл камеру видеонаблюдения на входе в заведения, после чего поспешно скрылся в близлежащих дворах. Охранник предоставил патрульным приметы подозреваемого.

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Спустя некоторое время полицейские заметили мужчину подходящего под приметы злоумышленника. Не смотря на то, что охранник узнал в нем вора, при подозреваемом не было выявлено украденной камеры видео наблюдения. Спустя некоторое время, патрульные выявили в листве пакет в котором лежало украденное. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.