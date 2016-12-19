В центре Запорожья произошло ДТП: пострадавшая госпитализирована

Вчера, 18 декабря в Запорожье на перекрестке улицы Южноукраинской и проспекта Соборного легковое авто сбило 64-летнюю женщину. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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На место происшествия сразу вызвали скорую помощь, которая госпитализировала 64-летнюю пострадавшую в городскую больницу с множеством травм: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и скальпированная рана пальца на левой кисти.

Авария произошла около 10:00. Причины не известны.