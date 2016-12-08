В Шевченковском районе патрульные поймали мужчину, переносившего наркотики в шариковой ручке (ФОТО)

Поздно ночью 7 декабря сотрудники полиции поймали 33-летнего жителя Шевченковского района, у которого выявили вещество похожее на наркотическое. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, по время патрулирования по улице Александра Анашкина полицейские заметили подозрительного прохожего. При виде сотрудников полиции мужчина попытался скрыться, но был настигнут правоохранителями.

На вопрос «нет ли у него запрещенных предметов» мужчина заявил, что у него есть с собой складной нож. Однако помимо ножика у подозреваемого также нашли пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, похожее на наркотическое. Он находился в корпусе шариковой ручки.

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Мужчина заявил, что нашел наркотическое вещество неподалеку. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.