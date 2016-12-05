В Шевченковском районе полицейские задержали жителя Днепра по подозрению в распространении наркотиков (ФОТО)

В Запорожье сотрудники Патрульной полиции задержали 25-летнего жителя Днепра по подозрению в распространении наркотических веществ. 4 декабря правоохранители получили информацию о том, что на улице Архитектурной неизвестный делает закладки с наркотическими веществами.

Читайте также: Запорожские правоохранители просят общественность помочь в выявлении подпольных игорных заведений

Заявитель сообщил патрульным приметы подозреваемого, а также то, что подозреваемый положил, что-то под камнем возле его дома и направился в сторону улицы Игоря Сикорского. Выявили подозреваемого правоохранители на улице Курортной, во время осмотра у мужчины обнаружили 10 пакетиков с веществом похожим на наркотики. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.