В Шевченковском районе полицейские задержали жителя Днепра по подозрению в распространении наркотиков (ФОТО)

05.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

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В Запорожье сотрудники Патрульной полиции задержали 25-летнего жителя Днепра по подозрению в распространении наркотических веществ. 4 декабря правоохранители получили информацию о том, что на улице Архитектурной неизвестный делает закладки с наркотическими веществами.

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Заявитель сообщил патрульным приметы подозреваемого, а также то, что подозреваемый положил, что-то под камнем возле его дома и направился в сторону улицы Игоря Сикорского. Выявили подозреваемого правоохранители на улице Курортной, во время осмотра у мужчины обнаружили 10 пакетиков с веществом похожим на наркотики. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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