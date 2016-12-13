В Шевченковском районе сотрудникам полиции передали вора, вернувшегося на место преступления

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья передали мужчину подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба ведомства, охрана одного из магазинов по улице Николая Краснова поймала вора совершившего кражу в заведении 7 декабря.

В тот день подозреваемый стащил из магазина упаковку зажигалок стоимость в 356 гривен. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако в тот день охрана супермаркета не сумела задержать вора.

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Сегодня злоумышленник решил вернуться в магазин, где был опознан и задержан охраной. Как оказалось, он уже привлекался к ответственности перед законом за кражи. На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.