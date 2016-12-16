В Энергодаре очевидец преступления помог поймать двух рецидивистов, жестоко избивших и ограбивших женщину

Вчера днем в Энергодарское отделение полиции обратился местный житель, который сообщил о том, что двое мужчин ограбили пожилую женщину. После того, как заявитель позвонил в полицию он побежал за злоумышленниками, которые попытались спрятаться в подъезде соседнего дома, где их и задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, подозреваемые являются жителями Энергодара 1987 и 1972 годов рождения, оба были ранее судимы.

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По словам 78-летней потерпевшей, злоумышленники подстерегли ее у подъезда собственного дома. Они набросились на нее сзади и избили до потери сознания. После этого они отобрали у побитой женщины сумочку, в которой находились мобильный телефон, пенсионное удостоверение и 6 тысяч гривен.

На данный момент решается вопрос об мере пресечения для подозреваемых им инкриминируют совершение разбоя.