В Энергодаре полиция задержала спортсмена, промышлявшего автомобильными кражами

В Энергодаре подозреваемый в автомобильной краже, оказал сопротивление сотрудникам полиции. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, 35-летний местный житель залез в автомобиль, припаркованный на улице Набережной.

Когда в транспортном средстве сработала сигнализация, водитель вышел посмотреть, что произошло с автомобилем. Заметив владельца машины, автомобильный вор начал убегать. За ним начали гнаться водитель и двое его товарищей. Происходящую погоню заметил полицейский патруль.

Автомобильный вор начал оказывать сопротивление правоохранителям, как оказалось, злоумышленник профессионально занимался единоборствами. Подозреваемого задержали, в отношении него было начато уголовное производство по статье за грабеж.