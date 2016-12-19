В 2017 году аэропорт «Запорожье» может получить 180 миллионов гривен на строительство нового терминала

Сегодня в Запорожье прошло заседание исполнительного комитета городского совета, на котором власть города обговорила выделение средств из бюджета 2017 года на строительство нового пассажирского терминала в Международном аэропорту «Запорожье». Про это сообщает мэрия Запорожья.

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Так, власть планирует выделить 180 миллионов гривен на строительство терминала и 20 миллионов гривен на ремонт взлетно-посадочной полосы. Также ожидается выделение около 48 миллионов гривен на ремонт участка дороги, который ведет к аэропорту.

Новый терминал сможет обслуживать 400 пассажиров в час.