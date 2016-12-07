Главарь террористической организации «ДНР» Захарченко поделился планами о захвате Британии (ВИДЕО)

Главарь террористической организации «ДНР» Александр Захарченко дал интервью, в котором рассказал о необходимости захвата Британии для установления «золотого века России». На одном из подконтрольных боевикам медиа Захарченко разошелся тирадой о необходимости захвата Берлина и даже Британии.

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Захарченко заявил, что это необходимо для того, чтобы «вернуть» территорию Российской империи. Правда фантазии главаря террористической организации разделили не все бывшие подельники. Так, один из бывших вожаков террористической организации «ДНР» Игорь Безлер, по кличке Бес, заявил, что Захарченко перепил «чая» на программе и скоро вполне может начать боевые действия с другой террористической организацией «ЛНР».