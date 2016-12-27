Глава независимого профосоюза работников «скорой помощи» рассказал, как устраняли поломку на подстанции СМП Хортицкого района (ФОТО)

Вчера вечером стало известно, что на подстанции СМП Хортицкого района прорвало трубу отопления. Об этом рассказал Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Как прокомментировал журналистам Информационного портала «Верже» Анатолий Сидоренко, проблема с трубой была еще на прошлой неделе — с заглушки капала горячая вода. Работники «скорой помощи» вызывали к себе работников «Городских тепловых сетей», которые посмотрели поломку и сказали, что смогут приехать только на следующей неделе.

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26 декабря из трубы уже перестало капать, а начал литься фонтан кипятка. Как рассказывает Анатолий, он позвонил в ГТС, где ему ответили, что их рабочий день закончился и они смогут приехать на вызов только завтра. Если же подстанция все оплатить, то они приедут сейчас, если не оплатят работу, тогда и ремонтировать они ничего не собираются.

После того, как новость разлетелась по СМИ, около 17:00 вечера на подстанцию все таки приехала бригада от «Теплосетей» и за час исправила поломку.

Глава профсоюза отмечает, что, если бы не было общественного резонанса, то никто бы на вызов не приехал, а под угрозой затопления находился склад с медикаментами.