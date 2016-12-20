Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» прокомментировал заявление замминистра здравоохранения Украины

Как уже писали журналисты Информпортала «Верже», сегодня заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сообщил, что уже в 2017 году бригады скорой помощи не будут включать в себя врачей и фельдшеров.

Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко прокомментировал данное заявление: «Если честно, то я уже устал с этим бороться. Осенью мы уже ездили в Киев и писали обращение в министерство, однако нам никто не ответил. Мы озвучили, что так делать нельзя, объяснили почему, но, видимо, нас не услышали. Кроме того, Независимый профсоюз медицинских работников Украины отправляла официальный запрос о том, почему расформировали рабочую группу Министерства охраны здоровья Украины по вопросам экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф, но ответа также не последовало».

Ранее журналисты газеты «Верже» писали материал «Новая медицинская реформа службы скорой помощи погубит или спасет людей?«, где Анатолий Сидоренко детально объяснил, почему данная медицинская реформа не подходит Украине.