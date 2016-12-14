Голландский суд принял решение вернуть скифское золото в Украину

Стало известно решение окружного суда в Амстердаме относительно судьбы скифского золота. Решением голландского суда культурные ценности не будут возвращать в оккупированный Крым, а передадут украинской стороне. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что судебные тяжбы начались после оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией. В это время экспозиция с украинскими археологическими ценностями, хранившимися в музеях Крыма, находилась на выставке в Голландии. Музеи в оккупированном Крыму решили, что культурные ценности, в том числе скифские золотые изделия, должны вернуться им.

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Однако Амстердамский суд постановил, что Крым не является суверенным государством, а значит не может претендовать на предметы этой экспозиции, как на свое культурное наследие. Исходя из этого, скифское золото передадут Украине, где украинский суд и будет решать его судьбу.