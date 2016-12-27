Городские власти намерены отменить решение, которое препятствовало «Запорожгазу» устанавливать общедомовые счетчики

На январскую сессию городского совета вынесен проект, который должен отменить принятое ранее решение горсовета о препятствовавшее устанавливать общедомовые счетчики газа. Об этом сообщает PROконтролюй.

Напомним, что данное решение о запрете выдачи проектов и аннулировании выданных ранее проектов на установку общедомовых счетчиков городскими властями было принято после многочисленных жалоб граждан. Жители многоквартирных домов начали жаловаться на то, что «Запорожгаз» без их соглашения правдами и неправдами устанавливает общедомовые счетчики газа.

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Как сообщает PROконтролюй, 21 декабря под конец сессии горсовета Владимир Буряк заявил, что проведет переговоры с представителям «Запорожгаз» и запрет на установку счетчиков надо снимать, а вчера соотвествующий проект решения был обнародован на официальном сайте мэрии города.