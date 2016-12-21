Гришин через суд вручил черную метку мэру Запорожья Буряку (документ)

20 декабря, Владимир Буряк проиграл в суде в деле против незаконно им уволенного главного врача 5-й городской больницы экстренней и скорой медицинской помощи Сергея Завгороднего. Интересы потерпевшего в суде успешно представила команда международной юридической фирмы «Ярослав Гришин и Партнёры». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава фракции УКРОП в городском совете Михаил Прасол.

По решению Жовтневого суда от 20 декабря, распоряжение мэра Запорожья Владимира Буряка об увольнении главного врача крупнейшего медицинского учреждения города со штатом более 4000 сотрудников 5-й городской больницы Сергея Завгороднего признано незаконным и отменено.

По словам Прасола, решение суда подлежит немедленному исполнению.

«Сергей Николаевич Завгородний восстановлен на должности с выплатой ему заработной платы за время вынужденного пропуска работы и морального ущерба», — пишет депутат.

Отметим, на данный момент прокуратура Запорожской области расследует уголовное дело в отношении мэра Владимира Буряка по ст. 172 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение законодательства о труде. Речь идёт о незаконных увольнениях с руководящих должностей не только Сергея Завгороднего, а также директора парка КП «Дубовый Гай» Викторию Чикалову, Валерия Безлепкина с должности директора Департамента ЖКХ Запорожского горсовета.

Характерно, в ноябре бывший мэр города также был осужден по ст. 172 УК Украины был. Приговор вступил в силу, поэтому Александр Син получил наказание в виде запрета занимать должность в органах местного самоуправления сроком на 2 года.