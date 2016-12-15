Двое запорожцев стащили жевательных резинок на 1300 гривен (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, 15 декабря в правоохранительные органы поступила информация от охраны одного из супермаркетов по улице Товарищеской, которые уличили двоих посетителей в краже.

Прибывшим на место происшествия патрульным начальник охраны рассказал, что камеры видеонаблюдения в супермаркете зафиксировали, как 8 декабря данные граждане украли 4 упаковки жевательных резинок на 1 300 гривен.

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На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.