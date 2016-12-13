Департамент Запорожской облгосадминистрации судится с областным советом (ДОКУМЕНТ)

Департамент образования и науки Запорожской областной государственной администрации подал в суд иск на Запорожский областной совет. Об этом заявил замглавы областного совета Владислав Марченко.

Как следует из опубликованных на его странице документов, в Департаменте хотят, чтобы суд отменил решение областного совета от 2011 года о порядке назначения и увольнения глав предприятий, которые находятся в общей собственности территориальных громад области. Иск был подан в минувшую пятницу за подписью Директора департамента.