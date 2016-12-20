Для запорожцев впервые открыли религиозный городок «Новогодний вертеп» (ФОТО)



Вчера, 19 декабря на открытие Главной ёлки города впервые на площади был презентован религиозный городок «Новогодний вертеп». Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры облгосадминистрации.

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Все, кто захочет узнать о духовном наполнением Рождества, смогут посетит этот городок, который раскроет всю красоту праздника. В городке установлена красивая инсталляция: яркое панно, загон с сеном, установлена шопка с фигурами Малыша Иисуса, Девы Марии и Святого Иосифа с ягнятами. В двух деревянных домиках будут работать представители различных религиозных общин, у которых составлен график, для того чтобы все желающие успели поздравить запорожцев с праздниками.

В первый же день фестиваля запорожцев угощали горячим чаем с пряниками, проводили тематические игры, каждый мог получить поздравление с цитатой из Библии.

Религиозные общины подготовили праздничные программы, которые будут представлены на большой сцене. Это:

24 декабря в 15:00 — Церковь христиан веры Евангельской представит рождественскую программу — «Христос есть ответ».

25 декабря с 15:00 — Духовный Совет христианских церквей покажет совместное поздравления от руководителей запорожских религиозных общин. Римско-католическая община в этот день готовит праздничные поздравления с колядками для детей и молодежи.

1 января — Христианская харизматическая церковь представит рождественскую программу «Источник жизни».

7 января в 15:00 — состоится совместная молитва верующих, на которую приглашены все конфессии.

8 января в 14:00 — пройдет праздничная программа «Христос есть ответ».

14 января в 15:00 — рождественскую программу с вертепом покажет Церковь христиан веры Евангельской «Слово жизни».

15 января в 14:00 — вертеп покажет Церковь «Международный центр Евангелия».