Елка, одежда и праздничное настроение: как правильно встретить Новый год

Новый год к нам мчится, скоро все случится! К одной из самых волшебных ночей в году многие готовятся заранее и очень щепетильно. А все для того, чтобы ублажить будущего хозяина года. Журналисты газеты «Верже» подготовили несколько советов, которые помогут вам не только ярко встретить Новый год, но и стать фаворитом его покровителя. Аккуратный, элегантный и немного педантичный. А еще он любит веселье, радость и блеск. Это все о хозяине года — Красном Огненном Петухе. В свои законные права пернатый вступит 28 января 2017 года, а завершит свое правление 16 февраля 2018 года

Как правильно нарядить елку и украсить квартиру

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки, а также лампочки и прочая мишура создадут в квартире праздничное настроение. Ну какой же Новый год без главной зеленой красавицы? Что это будет — ель, сосна, композиция из хвойных веток или же искусственная (последний вариант особенно импонирует Красному Огненному Петуху) — только ваше решение. Но елка в этом году должна выглядеть максимально нарядно. Ее можно наряжать как угодно, но пусть все блестит, сверкает и переливается. Модные цвета 2017 — любые оттенки красного и желтого. Можно включить и их производные: бордовый, коралловый, вишневый, пурпурный, золотой, песочный, белый. При выборе оттенка ориентируйтесь на цвет играющего пламени. В украшении дома и ели лучше использовать изделия из дерева и соломы, хрусталя и цветов, конфет и пряников. Основное условие — яркость и естественность. Петуху придутся по душе пушистая разноцветная гирлянда, светящиеся огоньки. А вместо новогодней звезды можно использовать фигурку петуха.

В декоре должно царить разнообразие. Для украшения комнаты понадобятся снежинки различной формы и размеров, переливающиеся блестки и крупные шары. Наступающий Новый год станет настоящим праздником рукоделия. Можно сделать нитяные игрушки на елку или на стены, поделки из дерева, игрушки из войлока.

Украшение квартиры к Новому году: Петух будет особенно придирчив к мелочам, создающим тепло и уют во всем доме. Оформление жилища лучше выполнить в классическом стиле или «под старину». Все остальные украшения — праздничное оформление окон, стен, потолка, даже новогоднего стола — лучше всего подбирать именно в стилистическом соответствии с выбранным вариантом ёлки. При украшении елки и дома для Нового 2017 года используйте спелые красные яблоки, подходящие под любимый цвет Огненного Петуха.

Что надеть в новогоднюю ночь

Извечная женская проблема в новогоднюю ночь становится всенародной: что надеть, чтобы понравиться символу года? Впрочем, ответ найдет! Астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а также фиолетовый с синим. Дамам не стоит увлекаться декольте и прозрачными тканями — такой образ вряд ли привлечет внимание утонченного Петуха. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья, туфель на высоком каблуке и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе искусственного). Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде, но нарядиться в домашнюю одежду — аморально в глазах педантичного Петуха. Красному Огненному Петуху придется по душе, если одежда будет из атласа, шелка, парчи, органзы ли бархата. А вот любые намеки на хищников в аксессуарах, а также тигровые и леопардовые расцветки лучше отложить.

Что касается причесок, макияжа, маникюра и прочего, то помните — пернатый не приемлет ничего искусственного и синтетического. Это касается и аксессуаров, которыми можно дополнить свой наряд.

Как правильно встретить праздник

Самое главное правило в этом году — ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер отдельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях между членами семьи. Если есть какие­-то разногласия и обиды, то лучше разобраться с ними до наступления полночи. Иначе если вы встретите 2017 год в ссоре или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и может проучить вас. Во время празднования нельзя ссориться, лучше сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, после праздников, когда эмоции совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему знаменателю.

Идеальным вариантом для встречи Нового года­2017 является большая и веселая компания друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году

Что дарить и не дарить на Новый год

«Лучший мой подарочек — это ты!» — и если в известной песенке герои мультфильма определились с подарком, то у Красного Огненного Петуха нет особых предпочтений в плане того, что лучше дарить. Главное, чтобы подарок был от чистого сердца. Обратите внимание на то, чем человек увлекается, что ему нравится. А вот то, что согласно приметам, которые народ веками подмечал, на Новый год лучше не дарить:

Острые предметы, которые несут негатив, часы;

Книга, подаренная супругам, навлечет измену;

Подаренная посуда приведет к безденежью;

Жемчуг— море слёз, болезней и потерь;

Медицинские приборы — к болезни;

Не стоит также дарить деньги — можно лишиться собственных сбережений;

На зеркала вообще наложено табу как на мистические предметы, которые могут привлекать в дом странные явления.

Уже не по народным приметам, а из практики можно прийти к выводу, что мужчины не любят, когда им дарят: носовые платки, лосьон или одеколон после бритья с резким запахом, запонки, цветы, галстук, нижнее белье или носки. Женщинам не по душе: дешевые духи, мыло, помада, чашки, сковородки, колготы и бижутерия.

Что касается подарков для мальчиков и девочек, для которых Новый год — настоящая сказка, то здесь есть ряд нюансов: купите несколько маленьких подарков и дарите их в течение всего дня. В этом случае детская радость будет долгой и бурной. Не спрашивайте напрямую, что ребенок хочет, ведь подарок должен быть приятным сюрпризом. Пусть малыш напишет письмо Деду Морозу со своими пожеланиями.

Что приготовить и как украсить новогодний стол

Ну какой же Новый год без стола, на котором все самое­самое вкусное?! Только в ночь с 31 на 1 многие позволяют себе то, что не едят в течение года, забыв обо всем. Впрочем, как у каждого символа года, у Красного Огненного Петуха есть свои предпочтения и табу. На новогоднем столе не должны присутствовать блюда из птицы, в частности, курятина. Лучше приготовить что­нибудь из баранины, говядины или свинины. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе также не рекомендуется. А вот мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба обязательно понравятся Петуху. Чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем году поймать птицу счастья и увеличить свои доходы. Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красоту и изящность. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем­то красным — помидорами, гранатом или красной икрой.

Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. То же касается и готовой еды из ресторанов.

Все же у представителя этого знака есть свои предпочтения — сладкое. Поэтому самое время достать свои фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме всегда были деньги и благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.

Сервировка стола — сочетание классического стиля с кантри только приветствуется: деревянная и керамическая посуда, льняные скатерти и салфетки, композиции из натуральных материалов. Используйте однотонную скатерть светлых тонов, которая не будет привлекать к себе внимание. Посуда может быть яркой. Свечи и прочая огненная тематика также будут актуальны в 2017 году. Можно использовать украшения красного цвета: салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее. Но помните, что Петух не любит много блеска и мишуры.

Советы диетолога

Начинать готовиться к новогодним праздникам необходимо еще в декабре. Первым делом надо начать интенсивные занятия фитнесом или продолжить постоянные тренировки, увеличив их количество до двух­-трех в неделю.

Ни в коем случае не садиться «на недельку» на диету, особенно низкокалорийную, белковую. Не получая полноценного питания, организм придет в состояние стресса и когда, наконец, «увидит» обильный стол, станет не только компенсировать лишения, но и активно запасаться жиром впрок. Лучше устраивайте себе по одному разгрузочному дню в неделю. А еще лучше — перейдите на трех­-четырехразовое питание, но небольшими порциями.

Яна ПЕТРОВА