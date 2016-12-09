Житель Запорожской области зарезал, а потом скинул в канаву своего 43-летнего знакомого

В городе Молочанск Запорожской области произошло убийство. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, 7 декабря в Токмакское отделение полиции поступила информация об убийстве в городе Молочанск.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции быстро вышли на подозреваемого. 35-летний мужчина не стал отпираться и раскрыл подробности совершенного им преступления.

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Как установили сотрудники полиции он вместе со своим 43-летний знакомым пришел в гости к 37-летней жительнице Молочанска. Вместе они распивали алкоголь, а когда хозяйка дома ушла отдыхать между мужчинами возник конфликт. В ходе выяснения отношений, подозреваемый схватился за нож и нанес телесные повреждения 43-летнему собутыльнику. Осознав, что наделал злоумышленник решил скрыть преступление. Он погрузил на санки труп потерпевшего и оружие убийства, а затем вывез и выброс его в канаву.

Подозреваемый был задержан, ему инкриминируют совершение умышленного убийства.